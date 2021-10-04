Начали запуск газа в "Северный поток-2"

Начался запуск газа в трубопровод "Северный поток-2" / Getty Images

С 4 октября началась процедура запуска газа в первую нитку российского газопровода "Северный поток-2".

Систему будут постепенно заполнять для создания необходимого давления. Это является предпосылкой для последующих технических испытаний. Об этом идет речь на сайте "Северного потока-2".

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Ранее на первой нитке трубопровода провели пуско-наладочные работы для проверки целостности трубопровода. Был внутренний осмотр специальными приборами, внешний визуальный и инструментальный осмотр. Пуско-наладочные работы по второй нитке также продолжаются.

Глава ХДС и кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет выступил за запуск российского газопровода "Северный поток-2".