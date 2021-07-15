Началась встреча между Байденом и Меркель: о чем будут говорить

Байден и Меркель проводят встречу. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден принимает в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель.

После краткой беседы с глазу на глаз Байден и Меркель планируют около двух часов проводить переговоры в присутствии делегаций с обеих сторон. После того состоится совместная пресс-конференция, сообщает DW.

Байден написал в Twitter, что партнерство США и Германии - "железное" и страны планируют сотрудничать для решения общих проблем в последующие годы.

Главными темами переговоров Меркель и Байдена будут пандемия коронавируса и политика в отношении Китая. Они также планируют обсудить Украину и "Северный поток-2".

Возвращение к трансатлантической гармонии - именно так можно охарактеризовать лозунг встречи. Ее особое значение подчеркивает и тот факт, что Меркель во время пандемии Covid-19 почти не путешествовала. Исключение составляли разве что большие саммиты.

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Меркель - первая глава одного из европейских правительств, которую Байден принимает в Овальном кабинете после своего вступления в должность в январе. Рабочий визит Меркель в США - скорее всего, ее последний крупный зарубежный визит перед выборами в Бундестаг 26 сентября. После 16 лет на посту главы правительства Меркель больше не будет выдвигать свою кандидатуру, а следовательно, после выборов правительство Германии возглавит новый человек.