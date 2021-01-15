Нацгвардии США разрешили стрелять на поражение

Солдаты Нацгвардии охраняют Капитолий через забор безопасности / Getty Images

Нацгвардии, дислоцированной в столице США, Вашингтоне, позволили применять огнестрельное оружие на поражение.

С 12 января нацгвардейцев и полицию у здания Конгресса вооружили огнестрельным оружием и позволили его применять для защиты здания и членов парламента. Об этом пишет The Independent.

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Запрос на вооружение охраны зданий одобрил военный секретарь США Райан Маккарти, курирующий безопасностью столичного округа Колумбия. Там разместили 15 тыс. нацгвардейцев для обеспечения безопасности инаугурации президента Джо Байдена и вице-перзидента Камалы Харрис 20 января.

Безопасность усилили после того, как спецслужбы предупредили, что перед инаугурацией может произойти несколько акций сторонников Трампа. Анализ соцсетей, который провел телеканал NBC, показывает, что в интернете распространяются более десятка призывов, рекламирующих митинги сторонников Трампа в столицах штатов.

Ранее ФБР направило правоохранителям по стране меморандум с предупреждением о возможных вооруженных выступлениях во всех 50 столицах штатов, начиная с субботы. Также подразделениям предписано подготовиться к потенциальному использования самодельных взрывных устройств людьми, которые могут атаковать Капитолий и другие государственные учреждения накануне инаугурации.

Безопасность в самом Капитолии усилили с помощью металлоискателей и ограждений вокруг здания. После насилия 6 января правоохранителей раскритиковали за бездействие, потому что штурм произошел в присутствии 2300 полицейских, охранявших здание Конгресса.

Управление полиции Капитолия заявило, что не могло действовать иначе из-за количества участников акции. Правоохранители боялись большего количества жертв. Расследуют детали штурма, чтобы выяснить недостатки безопасности.