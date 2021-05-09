На Землю упали обломки китайской ракеты

Согласно информации Национального космического агентства Китая ракета-носитель Long March 5B сошла с орбиты в субботу вечером. Фото: pixabay

В Индийский океан упали обломки неконтролируемой ракеты Long March 5B.

Они приземлились на запад от Мальдивских островов, передает CNN.

Согласно информации Национального космического агентства Китая ракета-носитель Long March 5B сошла с орбиты в субботу вечером.

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Тогда же она и вошла в атмосферу Земли. При этом была разрушена большая ее часть.

Космическое командование США прогнозировало, что обломки ракеты упадут над Туркменистаном. Они могли бы причинить вред. Аэрокосмическая корпорация, которая отслеживала также китайскую ракету, заявляла, что она войдет в атмосферу между Юго-Восточной Европой и серединой Тихого океана.