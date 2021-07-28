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среда, 28 июля 2021 12:08

На юге Европы вспыхивают лесные пожары
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Последствия лесных пожаров в окрестностях Афин
Фото: Getty Images
Последствия лесных пожаров в окрестностях Афин
Последствия лесных пожаров в окрестностях Афин
Последствия лесных пожаров в окрестностях Афин

Район к северу от Афин пострадал от лесного пожара, когда температура воздуха на окраинах греческой столицы достигла +40°С.

Огонь прошел через сосновый лес, разрушив дома, прежде чем пожарные взяли его под контроль. Об этом пишет ВВС.

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Летом в Греции часто случаются лесные пожары. Людей из района к северу от Афин эвакуировали. Других предупредили, чтобы двери и окна домов оставались закрытыми. Дым от пожара достиг и Афин, ограничив видимость в некоторых частях столицы.

С помощью самолетов и вертолетов, сбрасывающих воду, 300 пожарных сдержали очаг возгорания. Причина воспламенения пока неизвестна, но расследование продолжается.

Также вспыхивали пожары на итальянском острове Сардиния и в испанской Каталонии. В последней зафиксировали самый сильный лесной пожар, обрушившийся на регион за последние два года.

На Сардинии несколько лесных пожаров обрушились на юго-запад острова. Эвакуировали более 1 тыс. человек. В области объявили чрезвычайное положение. ЕС отправил на остров четыре пожарных самолета по запросу итальянских властей.

23 июля 2018 года к западу от Афин, недалеко от города Кинеты, начался лесной пожар. Через несколько часов на север от Афин, недалеко от города Пентели, вспыхнул второй. Из-за сильных порывов ветра оба быстро распространились со скоростью до 124 км/ч. Пожар в Кинете сжег дома в этом районе. А пожар в Пентели направился на восток, в сторону пляжей, где начали гореть части городов Неос Воутсас, Мати и Коккино Лиманаки. В огне погибли больше 100 людей.

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