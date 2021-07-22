В огне погибло больше сотни людей

Эта женщина, ее муж и их собака были спасены после того, как решили остаться в своем доме, поскольку он был окружен огнем 27 июля 2018 года в районе города Мати / Getty Images

23 июля 2018 года к западу от Афин, недалеко от города Кинеты, начался лесной пожар. Через несколько часов на север от Афин, недалеко от города Пентели, вспыхнул второй. Из-за сильных порывов ветра оба быстро распространились со скоростью до 124 км/ч. Пожар в Кинете сжег дома в этом районе, в то время как пожар в Пентели направился на восток, в сторону пляжей, где начали гореть части городов Неос Воутсас, Мати и Коккино Лиманаки.

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Отдел по расследованию поджогов Греческой пожарной службы 27 июля заявил, что пожар возник из-за костра. Видео, полученное с камер домашнего наблюдения, показало, что пожар начался на поляне возле дома в городе Дау и быстро распространился из-за ветра. 65-летнему жителю предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве с причинением уголовного вреда по неосторожности, поджоге по неосторожности. Он палил дрова в своем саду.

Серия лесных пожаров в Греции во время европейской аномальной жары 2018 года началась в прибрежных районах региона Аттики в июле 2018 года. Погибло 102 человека. Пожары стали вторыми по значимости среди лесных пожаров в ХХІ веке после лесных пожаров в 2009 года в Австралии, в результате которых погибли 173 человека. Люди горели заживо, и тонули, убегая от огня. Более 700 жителей Греции эвакуировали, в основном из приморских поселений.