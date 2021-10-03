На выборах в Грузии лидируют оппоненты Саакашвили

На выборах в органы самоуправления 2021 года в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта" - 48,56% голосов.

На втором месте - оппозиционная партия "Единое национальное движение" соратников Михеила Саакашвили - 31,23%. Такие данные сообщает DW со ссылкой на ЦИК Грузии, где обработали 38,63% протоколов.

На третьем месте партия Георгий Гахария за "Грузию" - 6,87%. Остальные партии набирают не более 2% голосов.

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Всего в выборах участвовали 50 партий. Явка составила 51,92%, проголосовали более 1,81 млн избирателей.

Сообщается, что на выборах мэра Тбилиси, по подсчетам ЦИК, действующий глава администрации столицы, член партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе набирает 45,33%, однако этого недостаточно для победы в первом туре (нужно более 50%).

Председатель ЕНД Ника Мелия заручился поддержкой 34,2% избирателей. На третьем месте - также представитель "Грузинской мечты", бывший премьер-министр Георгий Гахария (8,97%).

2 октября в Грузии проводились выборы в органы местного самоуправления. Граждане должны были выбрать 64 мэров: пять мэров самоуправляющихся городов и 59 мэров районов. Для победы кандидаты должны набрать более 50% голосов избирателей.

Накануне выборов в Грузии прилетел бывший президент Михеил Саакашвили, который сейчас имеет гражданство Украины. Возвращение на родину Саакашвили после восьми лет эмиграции связано именно с выборами в местные органы власти. Политик призвал сторонников вместе отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста.

Впоследствии стало известно, что его задержали и поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.