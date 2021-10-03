На выборах в Грузии лидируют оппоненты Саакашвили

 
Ексклюзивы
1/5
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как нацисты уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как нацисты уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 1953
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1107
"Вакцинация затянется на несколько лет с нынешней скоростью" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет с нынешней скоростью" - эксперт
Просмотров: 171
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 738
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3069
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
4 Просмотров: 2997
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 2538
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 486
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
1 Просмотров: 765
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 495
Фото
Все фото
24
10
6
8
7
В Дубае открыли Всемирную выставку - яркие фото церемонии
В Дубае открыли Всемирную выставку - яркие фото церемонии
Как старинные японские художники изображали осень - подборка картин
Как старинные японские художники изображали осень - подборка картин
Около 10 тыс. человек вышли на протест против карантина и вакцинации
Около 10 тыс. человек вышли на протест против карантина и вакцинации
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
&quot;Будет нервный период&quot;: кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Видео
Все видео
В Covid-отделении больницы вспыхнул масштабный пожар - есть погибшие
В Covid-отделении больницы вспыхнул масштабный пожар - есть погибшие
Саакашвили прилетел в Грузию спустя восьми лет эмиграции
Саакашвили прилетел в Грузию спустя восьми лет эмиграции
Женщина отбилась тростью от леопарда
Женщина отбилась тростью от леопарда
Грета Тунберг назвала мировых лидеров балаболами
Грета Тунберг назвала мировых лидеров балаболами
В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
2 Просмотров: 1332
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 414
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8046
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 414
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 630
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 342
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
воскресенье, 03 октября 2021 12:28

На выборах в Грузии лидируют оппоненты Саакашвили

  Комментировать
На выборах в Грузии лидируют оппоненты Саакашвили
На выборах в Грузии лидирует правящая партия. Фото: REUTERS

На выборах в органы самоуправления 2021 года в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта" - 48,56% голосов.

На втором месте - оппозиционная партия "Единое национальное движение" соратников Михеила Саакашвили - 31,23%. Такие данные сообщает DW со ссылкой на ЦИК Грузии, где обработали 38,63% протоколов.

На третьем месте партия Георгий Гахария за "Грузию" - 6,87%. Остальные партии набирают не более 2% голосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине официально отреагировали на арест Саакашвили

Всего в выборах участвовали 50 партий. Явка составила 51,92%, проголосовали более 1,81 млн избирателей.

Сообщается, что на выборах мэра Тбилиси, по подсчетам ЦИК, действующий глава администрации столицы, член партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе набирает 45,33%, однако этого недостаточно для победы в первом туре (нужно более 50%).

Председатель ЕНД Ника Мелия заручился поддержкой 34,2% избирателей. На третьем месте - также представитель "Грузинской мечты", бывший премьер-министр Георгий Гахария (8,97%).

2 октября в Грузии проводились выборы в органы местного самоуправления. Граждане должны были выбрать 64 мэров: пять мэров самоуправляющихся городов и 59 мэров районов. Для победы кандидаты должны набрать более 50% голосов избирателей.

Накануне выборов в Грузии прилетел бывший президент Михеил Саакашвили, который сейчас имеет гражданство Украины. Возвращение на родину Саакашвили после восьми лет эмиграции связано именно с выборами в местные органы власти. Политик призвал сторонников вместе отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста.

Впоследствии стало известно, что его задержали и поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На выборах в Грузии лидируют оппоненты Саакашвили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Казаки и поляки победили турок

"Шахтер" легко обыграл "Динамо"

Самое читаемое
&quot;Молочные&quot; прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы &quot;Квартала&quot; - что публикуют звезды в сети
"Молочные" прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы "Квартала" - что публикуют звезды в сети
15
 Просмотров: 12798
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
5
 Просмотров: 8433
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
32
 Просмотров: 3069
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
 4 Просмотров: 2997
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
Зеленский: Дима допустил большую ошибку 8 Просмотров: 2718
Мир
В Гондурасе пожар уничтожил более 200 домов
В Гондурасе пожар уничтожил более 200 домов Просмотров: 108
Евросоюз передал Афганистану 25 тонн гуманитарной помощи
Евросоюз передал Афганистану 25 тонн гуманитарной помощи Просмотров: 54
В Мали в результате взрыва погиб миротворец ООН, еще четверо ранены
В Мали в результате взрыва погиб миротворец ООН, еще четверо ранены Просмотров: 81
Израиль отменяет список "красных" стран
Израиль отменяет список "красных" стран Просмотров: 234
Лукашенко отказался извиняться за массовые нарушения прав человека
Лукашенко отказался извиняться за массовые нарушения прав человека Просмотров: 297
Больше всего комментируют
8
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
5
Саакашвили задержали - премьер Грузии
4
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
3
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
3
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
Голосов: 180
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть