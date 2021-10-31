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воскресенье, 31 октября 2021 17:26

На выборах проголосовали около 20% избирателей по состоянию на 16:00

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На выборах проголосовали около 20% избирателей по состоянию на 16:00
Явка на выборах в Херсонской и Черкасской областях по состоянию на 16:00 / ОПОРА

Явка на внеочередных выборах мэра харьковского по состоянию на 16:00 - 22,7%.

Явка на промежуточных выборах народного депутата в 184 округе в Херсонском – 17,6%. На 197 избирательном округе в Черкасской области - 20,8% избирателей. Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА.

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В 2019 году на парламентских выборах в Харькове по состоянию на 16.00 проголосовали 36%. В 2015 году на местных выборах на этом же участке в Херсонской области - 35,3% избирателей. В 2019 году на выборах в Верховную Раду в том же округе Черкасской области на 16:00 явка была 40,2%.

С начала дня выборов наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали в Харькове ряд нарушений.

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