На военной базе произошел взрыв. Есть раненые

В результате взрыва автомобиля на военной базе Колумбии 36 человек получили ранения.

Взрыв произошел в городе Кукута у границы с Венесуэлой, передает Reuters. Двое подрывников въехали на базу в белом грузовике Toyota, выдав себя за сотрудников.

"Этот гнусный террористический акт имел целью нападение на солдат Колумбии", - заявил министр обороны страны Диего Молано.

Одному из раненых сделали срочную операцию. Еще 29 человек госпитализировали, трое из них в тяжелом состоянии.

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В результате теракта на востоке Афганистана погибли два человека. Еще 10 человек ранены. Одним из пострадавших оказался правоохранитель. Двое погибших и девять раненых были гражданскими. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за происшедшее.