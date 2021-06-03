Террористы подорвали дорогу. Есть убитые и раненные

В результате теракта на востоке Афганистана погибли два человека.

Теракт произошел в столице провинции Нангаргар в городе Джалалабад. 10 людей получили ранения, сообщает "Синьхуа".

"Взрыв прогремел на загруженной дороге, когда мимо проезжал конвой Национального разведывательного агентства", - заявил представитель правительства Нангаргару Атахула Хогиани.

Одним из пострадавших оказался правоохранитель. Двое погибших и девять раненых были гражданскими. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за происшедшее.

Фото: Reuters

С 1 мая войска США и силы НАТО покидают страну. Уровень насилия тем временем растет.

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Войска США покидают Афганистан, чтобы полностью выйти из страны к 11 сентября 2021 года. С тех пор талибы захватывают афганские военные посты в стране. В афганских солдат на этих постах заканчиваются боеприпасы и продовольствие, некоторым не платят по пять месяцев, поэтому талибы выпускают их в обмен на то, что те оставят оружие.