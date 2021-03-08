На военной базе прогремели взрывы

На военной базе в Экваториальной Гвинее произошла серия крупных взрывов.
ЧП произошло в городе Бата из-за небрежности, связанной с использованием динамита, пишет Reuters.
Погибли по меньшей мере 20 человек, еще 600 - пострадали.
Палаты местной больницы переполнены ранеными, некоторые лежат на полу или на столах.
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После взрыва железные крыши сорвало с домов. От большинства жилых домов сохранились лишь несколько стен.
Сразу после этого люди разбежались во всех направлениях, многие из них были потрясены и кричали. Пожарные пытались потушить пламя.
В Индии произошел взрыв на фабрике по производству фейерверков.
В результате погибли по меньшей мере 16 человек, около 20 пострадали.
Взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники фабрики начали смешивать химические материалы.
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