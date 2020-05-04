На вакцину против Covid-19 могут уйти годы

Германия готова участвовать в создании вакцины против коронавируса. Фото: Reuters

Разработка вакцины против коронавируса может длиться не один год.

"Я буду рад, если вакцину удастся разработать за несколько месяцев", - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает DW.

Однако, призвал к реализму: "На это могут уйти годы, ведь могут случиться неудачи, как мы уже видели в случаях с другими вакцинами", - отметил он.

При этом министр указал, что в ФРГ индекс репродукции уже длительное время держится на отметке ниже 1 (то есть каждый инфицированный заражает менее чем одного другого человека).

"Это является хорошим знаком, и мы вместе этого достигли", - подчеркнул Шпан.

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На международной донорской конференции 4 мая планируется собрать 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что создание вакцины против коронавирусной инфекции является задачей всего мира, и Германия готова принимать в этом участие как возможностями своих лабораторий, так и деньгами.