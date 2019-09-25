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среда, 25 сентября 2019 14:14

На украинца в Польше упал мужчина из окна

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На украинца в Польше упал мужчина из окна
Человек налетел на украинца, сидевший под многоэтажкой. Фото: ocdn.eu

На украинца в Варшаве упал мужчина, который выпрыгнул из окна многоэтажки.

Тот сидел под зданием и оказался в больнице в тяжелом состоянии, сообщает onet.pl.

Причин и деталей этого случая в полиции не говорят, но в прессе пишут, что это было самоубийство.

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Человек, который якобы хотел совершить самоубийство, погиб на месте происшествия. В украинца травмы головы, врачи пытаются спасти ему жизнь. По неофициальной информации, погибший снял комнату на одну ночь. На месте полиция обнаружила открытое окно с пуфиком.

Перед инцидентом вместе с пострадавшим украинцом на скамейке сидел другой человек. За несколько секунд до происшествия он ушел.

В Подольском районе Киева мужчина выпрыгнул с балкона 19-го этажа многоэтажки. Полицию и "скорую" вызвал очевидец, на которого чуть не упал самоубийцы

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