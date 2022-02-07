На трассе перевернулся автобус с пассажирами: пострадали 13 человек

Пострадавших доставили в больницу. Фото: cnnturk.com

В Турции в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 13 человек.

Пострадавших каретами скорой помощи доставили в Сиверекскую государственную больницу, сообщает CNN Türk.

"Лобовое столкновение микроавтобуса с легковушкой произошло на пятом километре трассы Сиверек-Чермик. Авария привела к переворачиванию автобуса", - сообщает телеканал.

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По предварительной информации, инцидент произошел из-за нарушения полосы для движения одним из транспортных средств.

По факту ДТП начали расследование.

5 января в Тульской области России на трассе М-4 "Дон" в аварию попало более 40 автомобилей. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей.