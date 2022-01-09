На Львовщине автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом: семеро пострадавших

Во Львовской области, рядом с селом Новый Став, столкнулись рейсовый автобус Эталон и легковый автомобиль Mazda 5.
В результате пострадали семь человек, среди которых 9-летний мальчик. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Авария произошла сегодня, около 09:30. На момент столкновения в автобусе находились 8 пассажиров.
В результате столкновения в салоне авто зажало пассажирку и водителя. Их высвободили спасатели с помощью гидравлического снаряжения.
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Также в автомобиле находился мальчик, получивший легкие травмы. Легкие травмы также получили водитель и пассажиры автобуса - 22, 33 и 46 лет.
Рейсовый автобус следовал по маршруту Радехов-Львов. Обстоятельства и причины ДТП выясняют правоохранители.
5 января в Тульской области России на трассе М-4 "Дон" в аварию попало более 40 автомобилей. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей.
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