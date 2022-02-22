На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших

На юго-западе Турции произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего работников АЭС.

Пострадали по меньшей мере 40 человек, сообщает Milliyet.

"В районе Силифке в Мерсине перевернулся автобус с работниками АЭС "Аккую". Водитель по неизвестной причине потерял управление", - говорится в сообщении.

Фото: milliyet.com.tr

Автобус съехал на обочину, где столкнулся с заграждением и перевернулся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На трассе перевернулся автобус с пассажирами: пострадали 13 человек

Пострадавших доставили в больницы районов Силифке, Анамур, Бозязи и Айдинджик.

По факту аварии начали расследование.

В Польше попал в ДТП украинский автобус, в котором было 27 человек. Авария произошла возле населенного пункта колония Седлищки Люблинского воеводства.