На свадьбу и похороны - до 10 человек: как проходят локдауны и вакцинация в мире

Страны мира снова усиливают карантин, чтобы бороться против новой волны пандемии и активно вакцинируют граждан. ЕС предложил фармацевтическим компаниям помощь в расширении производства вакцин.
Среди ограничений, введенных в различных странах - от местного комендантского часа до запрета на употребление алкоголя в барах и полная изоляция всех, включая высших чиновников.
С момента появления в Китае в декабре 2019-го коронавируса в мире заболело почти 92 млн человек и умерли около 2 млн. Но эксперты опасаются, что плохие новости только поступают, отмечая резкий рост количества заражений и смертей после нескольких недель рождественско-новогодних праздников .
Германия - строгость ограничений, зависит от региона
С понедельника, 11 января, по всей Германии действуют жесткие карантинные правила, предусматривающие максимальное ограничение контактов между людьми.
В частности, встречаться можно людям с одной квартиры плюс один человек. Впервые в регионах, где количество новых больных превышает 200 на 100 тыс. населения в течение недели, запрещено уезжать дальше, чем на 15 км от места проживания. Для тех, кто возвращается домой из районов риска, следует пройти тестирование, и 10-дневный карантин, который можно прервать, сдав тест, но не ранее, чем через 5 дней после приезда.
Большинство школьников учатся дистанционно. Отели, рестораны, учреждения культуры и спорта - закрыты. Строго запрещены туристические путешествия.
В разных землях различия в зависимости от ситуации, а также различный срок действия карантина. В частности, в Саксонии, где самый высокий уровень заболеваемости, карантин продлится как минимум до 7 февраля. Различны также штрафы за нарушения. Например, в Тюрингии сумма наказания может достигать 25 тыс. евро.
Такие решения приняла власть 16 земель и федеральное правительство 5 января. Следующие изменения запланированы на 25 января. Новые ограничения должны снизить показатель до 50 новых случаев инфицирования на 100 тыс. населения в течение 7 дней.
На прошлой неделе, в ФРГ с населения 83 млн человек зарегистрировано 12,5 тыс. новых случаев инфицирования. Всего с начала пандемии число заболевших достигло почти 2 млн. Умерли от коронавируса почти 41 тыс. человек.
Израиль - лидер по количеству вакцинированных
Израиль стал лидером в мире по вакцинованистю населения, уже ввел вакцину почти 2 млн человек из 8,9 млн жителей страны.
Надеясь на переизбрание в марте на 4-х за 2 года парламентских выборах, премьер Беньямин Нетаньяху пообещал жителям, что, при условии массовой вакцинации, страна одной из первых в мире оправится от пандемии. Все, кого вакцинируют, могут получить специальные "зеленые паспорта" вакцинированных.
Израильское правительство еще на раннем этапе договорился о поставках нескольких миллионов доз вакцины от BioNTech / Pfizer. Разрешение на применение получила также вакцина от Moderna.
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Успехи в кампании по вакцинации объясняют несколькими факторами: небольшие размеры страны, наличие вакцины и современная цифровая система здравоохранения. Каждый гражданин в Израиле имеет медицинскую страховку. Теперь вакцинацию проводят во всех больницах, клиниках и даже в специально созданных для этого мобильных центрах.
Кроме этого, в стране не менее до 21 января действует строгий карантин. Как пишет The Times of Israel, запрещено собираться больше 5 человек на закрытой территории и до 10 на открытой площадке. На свадьбу, обрезание и похороны - до 10 человек в закрытом помещении и до 20 на открытом пространстве.
Ограничено разрешение на вылет, контакты с пожилыми. Закрытые большинство учебных заведений. Работникам запрещено входить на рабочие места, за исключением жизненно важных услуг, строительства и инфраструктурных работ.
США - первые по количеству больных
США лидируют по количеству больных на коронавирус - в стране с населением 328 млн человек почти 3 млн больных и 381 тыс. умерших. Различные карантинные ограничения действуют в 50 штатах Америки - от минимальных ограничений не собираться большими группами в суровых запретов на работу различных заведений.
В стране активно и массово проводят вакцинацию населения двумя одобрен вакцинами.
Канада - строгие запреты во всех провинциях
Различные провинции Канады ввели различные карантин, подобно США. В то же время в стране также активно проводится вакцинация населения.
Провинции по всей Канаде ввели строгие ограничения. Квебек ввел комендантский час, в Онтарио запрещено выходить из дома без уважительных причин, а несколько атлантических провинций только ограничили поездки.
В стране на 30 млн населения более 674 тыс. больных и более 17 тыс. умерли.
Россия - втрое занижена статистика, но без локдауну
Россия - одна из лидеров по количеству больных коронавирус. На 144,5 млн населения более 3,4 млн больных и 62 тыс. умерли. Однако, по данным о смертности в РФ, количество жертв коронавируса примерно втрое больше, чем официальная.
Президент России Владимир Путин приказал начать сейчас в стране массовую вакцинацию российской вакциной против коронавируса, в отношении которого есть сомнения в развитых западных странах.
В России, в отличие от весны 2020 года, власти не вводят локдауну, рассчитывая на меры профилактики и вакцинацию. По всей стране обязательное только ношение масок в общественных местах и транспорте. Кроме того, в разных регионах действуют ограничения для ресторанов и развлекательных заведений по количеству посетителей и часами работы. В Москве приказали, а в некоторых регионах лишь рекомендовали фирмам отправить 30% работников на удаленную работу.
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