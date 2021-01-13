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На свадьбу и похороны - до 10 человек: как проходят локдауны и вакцинация в мире

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На свадьбу и похороны - до 10 человек: как проходят локдауны и вакцинация в мире
Вакцина против коронавируса. Иллюстративное фото / Getty Images

Страны мира снова усиливают карантин, чтобы бороться против новой волны пандемии и активно вакцинируют граждан. ЕС предложил фармацевтическим компаниям помощь в расширении производства вакцин.

Среди ограничений, введенных в различных странах - от местного комендантского часа до запрета на употребление алкоголя в барах и полная изоляция всех, включая высших чиновников.

С момента появления в Китае в декабре 2019-го коронавируса в мире заболело почти 92 млн человек и умерли около 2 млн. Но эксперты опасаются, что плохие новости только поступают, отмечая резкий рост количества заражений и смертей после нескольких недель рождественско-новогодних праздников .

Германия - строгость ограничений, зависит от региона

С понедельника, 11 января, по всей Германии действуют жесткие карантинные правила, предусматривающие максимальное ограничение контактов между людьми.

В частности, встречаться можно людям с одной квартиры плюс один человек. Впервые в регионах, где количество новых больных превышает 200 на 100 тыс. населения в течение недели, запрещено уезжать дальше, чем на 15 км от места проживания. Для тех, кто возвращается домой из районов риска, следует пройти тестирование, и 10-дневный карантин, который можно прервать, сдав тест, но не ранее, чем через 5 дней после приезда.

Большинство школьников учатся дистанционно. Отели, рестораны, учреждения культуры и спорта - закрыты. Строго запрещены туристические путешествия.

В разных землях различия в зависимости от ситуации, а также различный срок действия карантина. В частности, в Саксонии, где самый высокий уровень заболеваемости, карантин продлится как минимум до 7 февраля. Различны также штрафы за нарушения. Например, в Тюрингии сумма наказания может достигать 25 тыс. евро.

Такие решения приняла власть 16 земель и федеральное правительство 5 января. Следующие изменения запланированы на 25 января. Новые ограничения должны снизить показатель до 50 новых случаев инфицирования на 100 тыс. населения в течение 7 дней.

На прошлой неделе, в ФРГ с населения 83 млн человек зарегистрировано 12,5 тыс. новых случаев инфицирования. Всего с начала пандемии число заболевших достигло почти 2 млн. Умерли от коронавируса почти 41 тыс. человек.

Израиль - лидер по количеству вакцинированных

Израиль стал лидером в мире по вакцинованистю населения, уже ввел вакцину почти 2 млн человек из 8,9 млн жителей страны.

Надеясь на переизбрание в марте на 4-х за 2 года парламентских выборах, премьер Беньямин Нетаньяху пообещал жителям, что, при условии массовой вакцинации, страна одной из первых в мире оправится от пандемии. Все, кого вакцинируют, могут получить специальные "зеленые паспорта" вакцинированных.

Израильское правительство еще на раннем этапе договорился о поставках нескольких миллионов доз вакцины от BioNTech / Pfizer. Разрешение на применение получила также вакцина от Moderna.

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Успехи в кампании по вакцинации объясняют несколькими факторами: небольшие размеры страны, наличие вакцины и современная цифровая система здравоохранения. Каждый гражданин в Израиле имеет медицинскую страховку. Теперь вакцинацию проводят во всех больницах, клиниках и даже в специально созданных для этого мобильных центрах.

Кроме этого, в стране не менее до 21 января действует строгий карантин. Как пишет The Times of Israel, запрещено собираться больше 5 человек на закрытой территории и до 10 на открытой площадке. На свадьбу, обрезание и похороны - до 10 человек в закрытом помещении и до 20 на открытом пространстве.

Ограничено разрешение на вылет, контакты с пожилыми. Закрытые большинство учебных заведений. Работникам запрещено входить на рабочие места, за исключением жизненно важных услуг, строительства и инфраструктурных работ.

США - первые по количеству больных

США лидируют по количеству больных на коронавирус - в стране с населением 328 млн человек почти 3 млн больных и 381 тыс. умерших. Различные карантинные ограничения действуют в 50 штатах Америки - от минимальных ограничений не собираться большими группами в суровых запретов на работу различных заведений.

В стране активно и массово проводят вакцинацию населения двумя одобрен вакцинами.

Канада - строгие запреты во всех провинциях

Различные провинции Канады ввели различные карантин, подобно США. В то же время в стране также активно проводится вакцинация населения.

Провинции по всей Канаде ввели строгие ограничения. Квебек ввел комендантский час, в Онтарио запрещено выходить из дома без уважительных причин, а несколько атлантических провинций только ограничили поездки.

В стране на 30 млн населения более 674 тыс. больных и более 17 тыс. умерли.

Россия - втрое занижена статистика, но без локдауну

Россия - одна из лидеров по количеству больных коронавирус. На 144,5 млн населения более 3,4 млн больных и 62 тыс. умерли. Однако, по данным о смертности в РФ, количество жертв коронавируса примерно втрое больше, чем официальная.

Президент России Владимир Путин приказал начать сейчас в стране массовую вакцинацию российской вакциной против коронавируса, в отношении которого есть сомнения в развитых западных странах.

В России, в отличие от весны 2020 года, власти не вводят локдауну, рассчитывая на меры профилактики и вакцинацию. По всей стране обязательное только ношение масок в общественных местах и транспорте. Кроме того, в разных регионах действуют ограничения для ресторанов и развлекательных заведений по количеству посетителей и часами работы. В Москве приказали, а в некоторых регионах лишь рекомендовали фирмам отправить 30% работников на удаленную работу.

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