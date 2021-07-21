На студенческой вечеринке устроили стрельбу: пострадали 10 человек

В Италии произошла стрельба. Фото: pixabay.com

В Италии, городе Таранто, в результате стрельбы на студенческой вечеринке ранили 10 человек.

Об этом сообщило издание La Repubblica.

ЧП произошло в прибрежном районе Сан-Вито на территории местного яхт-клуба. Там отдыхали студенты.

Две группы молодых людей из разных районов города начали драку. Огонь открыл один из мужчин, который был на вечеринке.

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В клубе на момент стрельбы находились более 300 человек. Ранения различной степени тяжести получили четыре девушки и шестеро парней. Один из них в тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование обстоятельств стрельбы.

6-летняя девочка была убита и пятеро взрослых ранены в результате стрельбы в Вашингтоне, округ Колумбия. Нападающих не арестовали.