На стогах сена и босиком: показали фото со свадьбы Бориса Джонсона и Керри Саймондс

Премьер-министр Великобритании 56-летний Борис Джонсон женился на своей невесте 33-летней Кэрри Саймондс.
Свадьбу устраивали для 30 близких друзей и семьи в субботу, 29 мая. Большее празднование планируют следующим летом, сообщили ВВС ссылаясь на местные издания.
Церемонию бракосочетания провели тайно в Вестминстерском соборе. Представителей общественности попросили покинуть собор после 13:30 по местному времени. Невеста в белом платье прибыла на лимузине примерно через полчаса. Ранее она уже подтвердила, что примет фамилию своего нового мужа.
Депутат-консерватор Джеймс Кливерли поделился фотографией, на которой молодожены наслаждаются приемом в саду под солнечными лучами, а на заднем плане видны украшения и стол с закусками.
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Huge congratulations to @carriesymonds and @BorisJohnson on their wedding.— James Cleverly (@JamesCleverly) May 30, 2021
🥂 pic.twitter.com/qEKrAKFBRR
О Джонсон и Саймондс стало известно в 2018 году. Тогда пара заявила, что женятся и ждут ребенка. В апреле 2020 года у них родился сын. Политик уже не первый раз женится в бывших отношениях родились еще пятеро детей - три дочери и два сына.
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