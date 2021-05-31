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понедельник, 31 мая 2021 07:48

На стогах сена и босиком: показали фото со свадьбы Бориса Джонсона и Керри Саймондс

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На стогах сена и босиком: показали фото со свадьбы Бориса Джонсона и Керри Саймондс
Премьер-министр Великобритании отгулял свадьбу с молодой невестой. Фото: REBECCA FULTON/DOWNING STREET/PA WIRE

Премьер-министр Великобритании 56-летний Борис Джонсон женился на своей невесте 33-летней Кэрри Саймондс.

Свадьбу устраивали для 30 близких друзей и семьи в субботу, 29 мая. Большее празднование планируют следующим летом, сообщили ВВС ссылаясь на местные издания.

Церемонию бракосочетания провели тайно в Вестминстерском соборе. Представителей общественности попросили покинуть собор после 13:30 по местному времени. Невеста в белом платье прибыла на лимузине примерно через полчаса. Ранее она уже подтвердила, что примет фамилию своего нового мужа.

Депутат-консерватор Джеймс Кливерли поделился фотографией, на которой молодожены наслаждаются приемом в саду под солнечными лучами, а на заднем плане видны украшения и стол с закусками.

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О Джонсон и Саймондс стало известно в 2018 году. Тогда пара заявила, что женятся и ждут ребенка. В апреле 2020 года у них родился сын. Политик уже не первый раз женится в бывших отношениях родились еще пятеро детей - три дочери и два сына.

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