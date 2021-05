На стогах сена и босиком: показали фото со свадьбы Бориса Джонсона и Керри Саймондс

Премьер-министр Великобритании 56-летний Борис Джонсон женился на своей невесте 33-летней Кэрри Саймондс.

Свадьбу устраивали для 30 близких друзей и семьи в субботу, 29 мая. Большее празднование планируют следующим летом, сообщили ВВС ссылаясь на местные издания.

Церемонию бракосочетания провели тайно в Вестминстерском соборе. Представителей общественности попросили покинуть собор после 13:30 по местному времени. Невеста в белом платье прибыла на лимузине примерно через полчаса. Ранее она уже подтвердила, что примет фамилию своего нового мужа.

Депутат-консерватор Джеймс Кливерли поделился фотографией, на которой молодожены наслаждаются приемом в саду под солнечными лучами, а на заднем плане видны украшения и стол с закусками.

Huge congratulations to @carriesymonds and @BorisJohnson on their wedding.



🥂 pic.twitter.com/qEKrAKFBRR