На службу к Папе Римскому пришел Человек-паук

Фото: Reuters

В Ватикане прошла еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска, на которую пришел мужчина в костюме Человека-паука.

Об этом сообщил Reuters.

Супергерой поговорил с Папой Римским и подарил ему маску Человека-паука.

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Мужчина оказался 27-летним итальянцем Маттиа Веллардита. Он уже несколько лет переодевается в костюм этого героя.

Его пригласили, чтобы отблагодарить за волонтерскую деятельность. В наряде супергероя Веллардита посещает больных детей в больницах.

Мужчина попросил понтифика помолиться за больных детей и их родителей.

По словам Веллардиты, он подарил Папе маску, чтобы показать, что он ежедневно видит страдания больных детей.

Папа Римский Франциск согласился криминализировать сексуальное насилие, изменив некоторые законы Римско-католической церкви. Это глубокие изменения в уголовном кодексе за почти 40 лет.