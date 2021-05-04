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вторник, 04 мая 2021 12:25

На съезде министров G7 обсудят действия России возле украинской границы

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На съезде министров G7 обсудят действия России возле украинской границы
Стало известно, о чем будут говорить на саммите. Фото: Reuters

Во время саммита министров иностранных дел G7 обсудят действия России у границ Украины.

Встреча проходит в Великобритании. Кроме представителей Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США пригласили министров из Австралии, Индии, ЮАР и Южной Кореи, сообщает Reuters.

Эта встреча должна заложить основу для саммита лидеров в июне. Встречу министров рассматривают как шанс укрепить поддержку международной системы, которую пытается подорвать экономическое влияние Китая и преступления России.

Также обсудят государственный переворот в Мьянме. Страны призывают расширить санкции, поддержать эмбарго на поставки оружия и увеличить гуманитарную помощь.

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Во второй половине дня обсудят маневры войск РФ на границе с Украиной и заключение Алексея Навального.

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина запланирована этим летом в третьей стране в Европе. Дата и место саммита еще не определены, идут активные переговоры, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает газета Today.

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