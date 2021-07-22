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пятница, 23 июля 2021 09:05

На популярном среди украинцев курорте стался тройной теракт

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На популярном среди украинцев курорте стался тройной теракт
Египетская полиция смотрит сквозь останки сгоревшего автомобиля на месте взрыва, 23 июля 2005 года. Группа террористов, заявляющая о связях с "Аль-Каидой", взяла ответственность за тройные взрывы в туристическом городе / Getty Images

23 июля 2018-го в популярном среди украинских туристов курортном египетском городе Шарм-эль-Шейх исламисты из группы "Абдулла Аззам Бригад" совершили теракт. 88 человек погибли в результате трех взрывов. 61 из них – египтяне. Более 200 получили ранения. Это сделало нападение самым смертоносным терактом в истории Египта, пока не превзошло нападение на Синайскую мечеть в 2017 году.

Нападения произошли рано утром, когда многие туристы и местные жители все еще находились в ресторанах, кафе и барах. Первый взрыв произошел в 1:15, по египетскому времени, на базаре Old Market в центре Шарма. В результате погибли 17 человек, в основном египтян. Террористу пришлось бросить заминированный грузовик на рынке из-за блокпоста полиции.

Второй взрыв произошел, когда заминированный грузовик врезался в вестибюль отеля Ghazala Gardens. В результате погибли 45 человек. Последняя бомба была спрятана в чемодане и взорвалась возле отеля Moevenpick, в результате чего погибли шесть туристов. Часть раненых умерли позже в больницах.

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Нападение произошло в День революции в Египте - государственном празднике. Оно было частью стратегии по нанесению ущерба туризму страны, который является основной частью экономики.

После нападений власти Египта произвели множество арестов, особенно бедуинов на Синае, которые якобы способствовали нападению. Египет построил стену вокруг курортного города, отрезая его от возможных нападений и близлежащей бедуинских общин.

Самой кровавой атакой до атак на Шарм-эль-Шейхе была резня в городе Луксор в ноябре 1997-го, в результате которой погибли 58 иностранных туристов и четыре египтянина. В 2004 году погибли 34 человека в теракте в Табе.

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Дата
23
июля

На популярном среди украинцев курорте стался тройной теракт

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