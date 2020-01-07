На похоронах Сулеймани погибли 35 человек

На похороны пришло более миллиона человек. Фото: Julian Röpcke

На похоронах иранского генерала Касема Сулеймани в городе Кермани произошла трагедия.

В давке погибли 35 человек, не менее 48 получили травмы, пишет Bloomberg.

Инцидент произошел в родном городе Сулеймани во время похоронной процессии.

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Погибших оставили лежать на дороге, выжившие кричали и просили о помощи.

Отношения между США и Ирана обострились в прошлую пятницу, когда был убит иранский генерал Касем Сулеймани.