На похоронах Сулеймани погибли 35 человек

На похоронах иранского генерала Касема Сулеймани в городе Кермани произошла трагедия.
В давке погибли 35 человек, не менее 48 получили травмы, пишет Bloomberg.
Инцидент произошел в родном городе Сулеймани во время похоронной процессии.
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Погибших оставили лежать на дороге, выжившие кричали и просили о помощи.
Отношения между США и Ирана обострились в прошлую пятницу, когда был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
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