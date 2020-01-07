Марк Эспер: США не станут уничтожать Иранскую культуру

Из-за угроз Ирана президент США написал, что военные уничтожат 52 иранские объекты как цели, некоторые из которых "важны для Ирана и иранской культуры", в случае, если Иран нанесет вреда США. Фото: DepositPhotos

Военнослужащие США не будут нарушать законы вооруженных конфликтов нанося удары по иранским культурных объектах.

Об этом рассказал министр обороны США Марк Эспер, пишет "Голос Америки".

Согласно международному праву нападение на культурные объекты считается военным преступлением, включая резолюцию Совета Безопасности ООН, которую поддержала администрация Трампа в 2017 году, и Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей.

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Отношения между США и Ирана обострились в прошлую пятницу, когда был убит иранский генерал Касем Сулеймани.