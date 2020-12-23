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среда, 23 декабря 2020 00:33

На поддержку экономики во время пандемии выделили почти триллион

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На поддержку экономики во время пандемии выделили почти триллион
Конгресс США выделил почти триллион для поддержки экономики. Фото: Reuters

Конгресс США достиг соглашения о втором пакете в $900 млрд предоставления новой помощи экономике, пострадавшей от пандемии Covid-19.

"Демократы Конгресса достигли договоренности с республиканцами и Белым домом о чрезвычайной помощи через коронавирус в комплексном пакете, который обеспечивает крайне необходимые средства для спасения жизней и на жизнь американцев", - сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в Twitter.

Новый пакет включает в том числе $166 млрд новых прямых выплат в размере до $600 на взрослого и ребенка, для лиц, получающих до $75 тыс. в год, и $1200 для семей, которые получают до $ 150 тыс. в год.

Продолжается программа помощи для безработных и других категорий граждан, срок действия которой заканчивается.

$284 млрд выделяется на кредиты для выплат заработной платы, $25 млрд на помощь в оплате аренды и коммунальных услуг.

В пакет помощи входит $ 30 млрд - на закупку и поставку вакцин и $ 13 млрд на продовольственную помощь.

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Напомним, в марте штаты утвердили пакет финансовой помощи на рекордные $ 2 трлн для защиты экономики от коронавируса.

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