На почте потеряли копию Луны

Художник Люк Джеррам, 44 года, из английского Бристоля, создал копию Луны и отправил ее почтой на фестиваль в Австрию.

7 - метровый шар, обклееный снимками с поверхности планеты, по дороге потерялся, пишет BBC.

Фото: BBC

Курьерская фирма TNT, которая должна была доставить Луну в Европу, заявила, что выясняет обстоятельства исчезновения.

Ряд организаций заказали Луну Люка Джеррама для мероприятий в Европе в течение лета.

"Моя работа имеет огромное значение для людей. Они с нетерпением ждут мое произведение искусства. Но не смогут его увидеть, потому что оно будет лежать где-то на складе", - говорит Джеррам.

Для создания инсталляции художник использовал снимки, сделанные со спутника NASA. Шар подсвечивается изнутри. Каждый сантиметр на копии соответствует 5 км на поверхности Луны.

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Произведение искусства было создано в партнерстве с Бристольским университетом и Британским космическим агентством.

Недавно Джеррам закончил работу над макетом Земли.

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