На парижской ратуше разместили фото Сенцова

Мэр Парижа Анн Идальго в поддержку политзаключённого Олега Сенцова, заключенного в РФ, разместил фотографию режиссера на фасаде ратуши 4-го округа.

"На фасаде мэрии 4-го округа Парижа вывесили портрет Олега Сенцова в знак солидарности с украинским режиссером, заключенным в России", - говорится в сообщении на странице "Save Oleg Sentsov" в Facebook.

Перед ратушей около 200 человек приняли участие в акции протеста.

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24 июля стало известно, что Олега Сенцова вывозили за пределы колонии в реанимацию ближайшей больницы. Хотели принудительно кормить, но он не согласился. Сейчас он может получить эту "смесь". Кроме того, сестра политзаключенного Сенцова Наталья Каплан опровергла факт, что ее брат находится на грани жизни и смерти.