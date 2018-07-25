Сенцов голодает 73-й день: политолог рассказал о "личном баттле" с Путиным

Олег Сенцов голоданием объявил войну Путину. Фото: Наша Ніва

Обьявленная Олегом Сенцовым голодовка - это личный баттл с Владимиром Путиным.

Политзаключенный Кремля в российской тюрьме голодает 73-й день. О противостоянии между украинским режиссером и президентом РФ рассказал украинский политолог Николай Давидюк, передает "Крым.Реалии".

"Это фактически война один на один. Путин это знает и видит", - считает политолог.

Он также отметил, что избиратели должны быть разочарованы своими политиками. И в Украине, и в Европе, и в Соединенных Штатах, и во всех странах, представители которых поехали на Чемпионат мира по футболу. Достойного бойкота не произошло.

Политолог также объяснил, почему российские власти не готова отпустить Сенцова.

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"В Северной Корее была ситуация: парня, который украл плакат, отпустили в таком состоянии, что через день-два он умер на руках у родителей в США. Это стиль диктаторов. Сенцова не удалось завербовать - вот и не отпускают. Именно его несокрушимость и не дает ему оттуда выйти. И самое главное: Сенцов там не один. там под сотню людей, которые за то, что не хотели сотрудничать с оккупантами, находятся сейчас в российских застенках", - говорит Давидюк.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая с требованием выпустить из российских тюрем всех политзаключенных Кремля.