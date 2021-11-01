На острове вулканический пепел засыпал все вокруг - подборка фото

Фото: Reuters

На острове Ла-Пальма вулканический пепел засыпал все вокруг.

К уборке пепла привлекли чрезвычайное военное подразделение Испании и сухопутные войска, передает Euronews.

Служба спасения сообщает, что некоторые потоки лавы достигли высоты 40 м. Около 7,5 тыс. человек были эвакуированы. Более 2,5 тыс. построек вулкан разрушил.

Лава покрыла более 970 га сельскохозяйственных земель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Канарах месяц извергается вулкан: последние новости и фото опасной стихии

Жизнь 85 тыс. жителей Ла-Пальмы продолжается в обычном режиме. Они только вынуждены убирать вулканический пепел.

Пепел канарского вулкана Кумбре-Вьеха достиг территории Украины. На высоте 10–15 км наблюдается превышение диоксида серы.