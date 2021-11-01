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понедельник, 01 ноября 2021 09:57

На острове вулканический пепел засыпал все вокруг - подборка фото
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На острове Ла-Пальма вулканический пепел засыпал все вокруг
Фото: Reuters
К уборке пепла были привлечены чрезвычайное военное подразделение Испании и сухопутные войска
Жизнь 85 тыс. жителей Ла-Пальмы продолжается в обычном режиме. Они только вынуждены убирать вулканический пепел

На острове Ла-Пальма вулканический пепел засыпал все вокруг.

К уборке пепла привлекли чрезвычайное военное подразделение Испании и сухопутные войска, передает Euronews.

Служба спасения сообщает, что некоторые потоки лавы достигли высоты 40 м. Около 7,5 тыс. человек были эвакуированы. Более 2,5 тыс. построек вулкан разрушил.

Лава покрыла более 970 га сельскохозяйственных земель.

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Жизнь 85 тыс. жителей Ла-Пальмы продолжается в обычном режиме. Они только вынуждены убирать вулканический пепел.

Пепел канарского вулкана Кумбре-Вьеха достиг территории Украины. На высоте 10–15 км наблюдается превышение диоксида серы.

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