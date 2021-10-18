На остров Ла-Пальма отменили авиарейсы

В целом 750 гектаров и более 1800 зданий были разрушены этим извержением вулкана. Фото: Reuters

Авиакомпании отменили пассажирские рейсы на острове Ла-Пальма на Канарских островах из-за извержения вулкана. Перелеты опасны из-за облака пепла.

Об этом сообщает Le Figaro. Всего авиакомпании отменили 38 авиарейсов 17 октября. Только 4 из 34 рейсов, запланированных на субботу, прошли по плану.

Местная авиакомпания Binter заявила, что возобновит работу как можно скорее и как только условия позволят безопасные полеты.

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Также известно, что 7000 человек были эвакуированы с острова из-за извержения вулкана. Стихийное бедствие не привело к человеческим жертвам, но принесло большие разрушения.

В общей сложности 750 гектаров и более 1800 зданий были разрушены этим извержением вулкана, которое, согласно новым оценкам Европейской системы геопространственных измерений Copernicus, не имеет никаких признаков ослабления.

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма - Канарские острова, Испания - начал извергаться 19 сентября 2021 года. Извержение уничтожило более сотни зданий. С 83 тыс. жителей острова эвакуированы около 6 тыс. человек.