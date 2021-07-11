"На основе правды": в годовщину Волынской трагедии президент Польши призвал к хорошим отношениям с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда призвал строить хорошие отношения с украинцами "на основе правды и современных стремлений" .Фото: andrzejduda.pl

Президент Польши Анджей Дуда по случаю годовщины Волынской трагедии призвал строить хорошие отношения с украинцами "на основе правды и современных стремлений". Это послание польского президента опубликовали на правительственном сайте на украинском языке.

Сегодня в Польше почтили память жертв Волынской трагедии 1942-1943 годов. Поляки называют этот день "Национальным днем ​​памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами". В Украине не соглашаются с такой трактовкой событий.

В своем заявлении Дуда подчеркнул, что Польша помнит все, что произошло с "погибшим дочерьми и сыновьями", чтобы учиться с истории на будущее.

"Память о страданиях и смерти наших соотечественников также обязывает нас строить хорошие отношения с украинской нацией и государством - на основе правды, общего опыта и современных стремлений. Я убежден, что, действуя таким образом, мы выполним волю наших мучеников, погибли только потому, что были поляками ", - сказал он.

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Президент Польши заявил, что преступления Волынской трагедии были направлены против поляков, а их целью были "этнические чистки на юго-восточных территориях Второй Польской Республики: Волыни, Подолья и Малой до линии Сяна".

"Мы чтим память наших предков, родственников, соседей, которых десятки тысяч погибло, и более четверти миллиона были вынуждены спасать жизни бегством, навсегда оставив родные села и города", - сказал Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда наградил медалями Virtus et Fraternitas украинцев, которые помогали полякам в ХХ веке. В общем медали получили девять человек из Чехии, Румынии, Словакии, Украины и Венгрии.