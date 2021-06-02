Президент Польши вручил медали украинцам

Украинцев наградили за помощь полякам в ХХ веке. Фото: prezydent.pl

Президент Польши Анджей Дуда наградил медалями Virtus et Fraternitas украинцев, которые помогали полякам в ХХ веке.

В общем медали получили девять человек из Чехии, Румынии, Словакии, Украины и Венгрии. Об этом говорится на сайте польского президента.

Среди награжденных украинцев - Петр Базелюк и Мария Базелюк. Во время войны они прятали на Волыни семью поляков Слоевских с Гуты Степанской.

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Дуда также наградил медалью Петра Грудзевича, который в 1986 году выступил против советских чиновников, отказавшись снять крест с могилы солдат польской армии, погибших в бою против большевиков в 1920 году, за что ему грозило строгое дисциплинарное наказание.

"Для меня это эмоциональный момент, момент, когда можно поблагодарить тех, кто умел проявлять добродетель и братство в трудные времена, даже таким скромным образом", - сказал Дуда во время церемонии в президентском дворце.

Все страны, которые хотят вступить в Альянс, должны быть уверены в том, что это сделать реально, двери в НАТО должны оставаться открытыми, заявил Анджей Дуда.