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четверг, 16 мая 2019 22:28

На оружейном заводе произошел взрыв - есть погибший

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На оружейном заводе произошел взрыв - есть погибший
В Румынии произошел взрыв на заводе. Фото: Patch

На оружейном заводе в Румынии произошел взрыв.

Как минимум один человек погиб, еще несколько получили ранения, пишет Аntena.

Авария произошла в одном из цехов, где проводится утилизация старых снарядов и боеприпасов.

Погибшим оказался 22-летний мужчина, сотрудник предприятия. В момент взрыва он работал над снарядом, который сдетонировал. Мужчину пытались реанимировать, но медикам это не удалось.

В результате взрыва начался пожар. Ее успели ликвидировать работники завода.

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На месте аварии работали спасатели и пожарные, на место были направлены вертолеты скорой медицинской службы.

По словам представителя предприятия, работа завода может быть восстановлена, за исключением области, где произошел взрыв.

В городе Дзержинске Нижегородской области, в России, вечером 4 апреля произошел взрыв на военном заводе "Кристалл". Завод занимается производством взрывчатки.

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