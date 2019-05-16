На оружейном заводе произошел взрыв - есть погибший

На оружейном заводе в Румынии произошел взрыв.
Как минимум один человек погиб, еще несколько получили ранения, пишет Аntena.
Авария произошла в одном из цехов, где проводится утилизация старых снарядов и боеприпасов.
Погибшим оказался 22-летний мужчина, сотрудник предприятия. В момент взрыва он работал над снарядом, который сдетонировал. Мужчину пытались реанимировать, но медикам это не удалось.
В результате взрыва начался пожар. Ее успели ликвидировать работники завода.
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На месте аварии работали спасатели и пожарные, на место были направлены вертолеты скорой медицинской службы.
По словам представителя предприятия, работа завода может быть восстановлена, за исключением области, где произошел взрыв.
В городе Дзержинске Нижегородской области, в России, вечером 4 апреля произошел взрыв на военном заводе "Кристалл". Завод занимается производством взрывчатки.
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