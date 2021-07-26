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понедельник, 26 июля 2021 14:21

На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
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Знаменосец из королевства Тонга завоевал сердца зрителей своим торсом.
Фото: Reuters
37-летний Пита Тауфатофуа вышел на открытии Олимпийских игр с обнаженным торсом, который покрыл кокосовым маслом.
Обольстительный знаменосец в таком же виде открывал Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
27 июля Тауфатофуа будет бороться в 1/8 финала соревнований по тхэквондо против россиянина Владислава Ларина.

На открытии Олимпийских игр в Токио особое внимание зрителей привлек знаменосец океанийского королевства Тонга 37-летний Пита Тауфатофуа.

Об этом сообщило издание BBC.

Он вынес флаг своей страны с голым торсом, покрытым кокосовым маслом. Тауфатофуа уже делал так на открытии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Фото обольстительного знаменосца стали вирусными в сети и набирают десятки тысяч лайков.

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"В нашей культуре есть традиция: когда вы надеваете традиционную одежду, купаетесь в кокосовом масле", - объяснил спортсмен свой вид на открытии Олимпиады.

Также отметил, что на церемонии был одет в "традиционную для Тонга одежду" - коврик таовала, обмотанный на талии.

"Для меня большая честь бороться со спортсменами из других стран. Я здесь не для того, чтобы быть лучшим в мире. А чтобы быть лучшей версией себя", - заявил Тауфатофуа.

В этот вторник, 27 июля, он будет бороться в 1/8 финала соревнований по тхэквондо против россиянина Владислава Ларина.

Обладатель бронзовой награды на Олимпиаде в Токио украинец Игорь Рейзлин считает, что посредственно фехтовал в утешительном финале. Обладатель второй медали на Олимпиаде прокомментировал свое выступление в Японии.

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