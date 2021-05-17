На "Мисс Вселенная" участница из Мьянмы выступила против военной хунты

Участница конкурса красоты "Мисс Вселенная" из Мьянмы Тузар Винт Лвин во время своего дефиле призвала мир выступить против военной хунты, которая совершила переворот в стране и убила сотни противников своего режима.
Об этом сообщило издание Reuters.
"Наши люди ежедневно умирают и расстреливаются военными. Я хотела бы призвать всех говорить о Мьянме. Как "Мисс Вселенная" Мьянмы я высказывалась, как могла", - прокомментировала она в видеообращении к соревнованиям.
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Винт Лвин не прошла в последний тур конкурса красоты, однако выиграла награду за лучший национальный костюм.
Во время дефиле конкурсантка подняла над собой плакат с надписью "Молитесь за Мьянму".
Тузара Винт Лвин среди десятков знаменитостей Мьянмы, актеров, влиятельных социальных сетей и людей спорта, которые высказались против государственного переворота, в результате которого выбранная лидерка была лишена власти и задержана.
Бывшая королева красоты присоединилась к борьбе повстанцев Мьянмы против военной хунты. Она выставила фото с автоматом в соцсетях.
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