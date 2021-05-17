На "Мисс Вселенная" участница из Мьянмы выступила против военной хунты

Фото: Reuters

Участница конкурса красоты "Мисс Вселенная" из Мьянмы Тузар Винт Лвин во время своего дефиле призвала мир выступить против военной хунты, которая совершила переворот в стране и убила сотни противников своего режима.

Об этом сообщило издание Reuters.

"Наши люди ежедневно умирают и расстреливаются военными. Я хотела бы призвать всех говорить о Мьянме. Как "Мисс Вселенная" Мьянмы я высказывалась, как могла", - прокомментировала она в видеообращении к соревнованиям.

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Винт Лвин не прошла в последний тур конкурса красоты, однако выиграла награду за лучший национальный костюм.

Во время дефиле конкурсантка подняла над собой плакат с надписью "Молитесь за Мьянму".

Тузара Винт Лвин среди десятков знаменитостей Мьянмы, актеров, влиятельных социальных сетей и людей спорта, которые высказались против государственного переворота, в результате которого выбранная лидерка была лишена власти и задержана.

Бывшая королева красоты присоединилась к борьбе повстанцев Мьянмы против военной хунты. Она выставила фото с автоматом в соцсетях.