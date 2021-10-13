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среда, 13 октября 2021 19:54

На Мексику обрушился мощнейший ураган
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Фото: Reuters

13 октября тихоокеанское побережье Мексики всколыхнул ураган Pamela.

По данным национального центра ураганов США, максимальная скорость ветра составляла примерно 120 км/ч, передает AP.

Сейчас ураган движется на северо-восток со скоростью 22 км/ч. Центр предупредил о внезапных наводнениях и возможности опасного для жизни шторма.

Прогнозируют, что к четвергу ураган ослабнет, пересекая северную Мексику. К границе Техаса в США он дойдет уже в виде дождя.

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В Греции северные районы острова Эвбея, который летом стал одним из эпицентров масштабных лесных пожаров, подверглись подтоплениям. После сильных ливней в нескольких городах произошли оползни. От повышения уровня воды недалеко от побережья пострадало несколько поселков. Дороги местами превратились в реки и стали непроездными.

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Дата
13
октября

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