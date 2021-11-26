На марше феминисток началась стрельба: есть погибшие

Пока неизвестно, кто стрелял и какие у него были мотивы. Фото: Reuters

25 ноября в мексиканском городе Гуаймас во время марша феминисток застрелили трех человек.

Марш состоялся у стен муниципального дворца, сообщает Reuters.

"Жертвами стрельбы стали двое мужчин — охранники мэра города Карлы Кордов, а также принимавшая участие в акции протеста феминистка", - говорится в сообщении.

Марш феминисток в Гуаймасе был одним из серии митингов, которые проводят в нескольких городах Мексики. Они направлены на осуждение насилия в отношении женщин в латиноамериканской стране.

Пока неизвестно, кто стрелял и какие у него были мотивы.

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Турецкая полиция 25 ноября применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать акцию протеста. Тысячи людей вышли на улицы Стамбула, чтобы отметить Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Протесты состоялись на фоне призывов в Турции снова присоединиться к Стамбульской конвенции - соглашению о защите прав женщин, которое включает 45 стран, и которое подписали в Стамбуле в 2011 году.