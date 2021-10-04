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понедельник, 04 октября 2021 12:06

На Канарах усилилось извержения вулкана - подборка фото
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На Канарских островах усилилось извержения вулкана Кумбре Вьеха
Фото: Reuters
Северная сторона вулкана рухнула
Сформировался новый поток лавы. Он угрожает окружающим городам
Кумбре Вьеха уже разрушил уже более 900 зданий. 6 тыс. человек с острова Ла Пальма эвакуировали

На Канарских островах усилилось извержения вулкана Кумбре Вьеха.

Северная сторона вулкана рухнула, сообщает Aljazeera.

Это сделало извержения быстрее и мощнее.

Сформировался новый поток лавы. Он угрожает окружающим городам.

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Кумбре Вьеха уже разрушил уже более 900 зданий. 6 тыс. человек с острова Ла Пальма эвакуировали. Всего там живут около 83 тыс. человек.

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма - Канарские острова, Испания - начал извергаться 19 сентября 2021 года. Извержение уничтожило более сотни зданий. С 83 тыс. жителей острова эвакуированы около 6 тыс. человек.

1 октября лава начала вытекать из еще одного жерла вулкана, Канарский институт вулканологии назвал его новым очагом извержения.

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