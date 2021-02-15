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понедельник, 15 февраля 2021 07:41

На ходу рухнул аттракцион. Люди вылетали из кабин карусели

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На ходу рухнул аттракцион. Люди вылетали из кабин карусели
В Китае рухнул аттракцион. Фото: скриншот с видео

В Китае от аттракциона с цепной каруселью в селе провинции Хунань во время движения отвалилась часть конструкции.

Пострадали по меньшей мере 16 человек, 3 из них тяжело ранены. Об этом сообщили местные власти, передает Xinhua.

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Из-за аварии много посетителей упали с качелей с большой высоты. Момент аварии попал на видео.

Аттракцион сейчас временно закрыли, ведется расследование причин аварии.

В США сошла с рельсов вагонетка на "американских горках" в парке аттракционов Daytona Beach Boardwalk в штате Флорида. В результате аварии травмы получили 6 из 10 пассажиров. Двое выпали из кресел и упали с высоты около 10 м. Они находятся в критическом состоянии. Другие висели над землей вниз головой.

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