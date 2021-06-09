На химическом заводе взорвался реактор

На химическом заводе в Китае произошли взрыв и масштабный пожар.
Пожар начался в 15 км к югу от центра города Шихецзы в индустриальном парке, пишет Jimu News.
"На заводе по производству поликремния компании Xinjiang West Hesheng Silicon в западном Синьцзяне произошел пожар в упаковочном цеху. На предприятии взорвался реактор", - говорится в сообщении.
По данным правительства, жертв нет. В воздух попали вещества, которые в основном являют собой твердые частицы, а не токсичные и вредные газы.
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В Польше на самом большом заводе взрывчатых веществ Nitroerg произошел взрыв. В результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.
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