На химическом заводе взорвался реактор

По данным правительства, жертв нет. Фото: pixabay.com

На химическом заводе в Китае произошли взрыв и масштабный пожар.

Пожар начался в 15 км к югу от центра города Шихецзы в индустриальном парке, пишет Jimu News.

"На заводе по производству поликремния компании Xinjiang West Hesheng Silicon в западном Синьцзяне произошел пожар в упаковочном цеху. На предприятии взорвался реактор", - говорится в сообщении.

По данным правительства, жертв нет. В воздух попали вещества, которые в основном являют собой твердые частицы, а не токсичные и вредные газы.

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В Польше на самом большом заводе взрывчатых веществ Nitroerg произошел взрыв. В результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.