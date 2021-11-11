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четверг, 11 ноября 2021 14:40

На границе с Польшей от переохлаждения умер 14-летний мигрант - СМИ

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На границе с Польшей от переохлаждения умер 14-летний мигрант - СМИ
Мигранты на границе с Польшей / REUTERS

В лагере между Польшей и Беларусью умер от переохлаждения и простуды 14-летний курд из Ирака.

Об этом польскому изданию OKO.press рассказали два иракских мигранта из лагеря. Белорусские службы забрали тело, сообщает OKO.press.

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"Помогите, замерзнем" - написали польским журналистам мигранты из лагеря. Нелегалов не пускают в Польшу польские пограничники, а назад в Беларусь местные силовики.

"На мой взгляд, в ближайшее время мигрантов не выпустят. Лагерь будет регулярно растягиваться вдоль границы, будет акция по разрушению забора в Польшу, чтобы максимально ослабить Варшаву и ЕС, и вынудить их пойти на уступки Лукашенко. К сожалению, останутся трупы", - сказал утром в среду анонимно OKO.press белорусский пограничник.

Если эта информация подтвердится, то это первая жертва в лагере, открытом в понедельник, 8 ноября. Белорусские власти говорят, что вылечили мальчика и вернули его назад в лагерь.

Есть также сведения, что белорусские силовики стреляют в воздух, чтобы напугать мигрантом и не дать им вернуться назад в Беларусь. В лагере, в котором может быть до 4 тыс. человек, не хватает воды, еды и теплых вещей.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о попытках перебрасывания оружия и боеприпасов мигрантам на границе.

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