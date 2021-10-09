На границе с Беларусью обстреляли польский патруль

Польских военнослужащих, которые патрулируюь польско-белорусскую границу, обстреляли со стороны Беларуси. Никто не пострадал.
"Вероятно, использовали холостые боеприпасы", - заявила пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальска.
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Со стороны Беларуси также летят муляжи гранат и других предметов, которые имеют вид опасных материалов.
Польские пограничники расценивают такие поступки, как откровенную провокацию. Таких провокаций становится все больше.
Из-за наплыва мигрантов на польско-белорусской границе в дополнение к существующим мерам безопасности электронного наблюдения протянули колючую проволоку. Кроме того, власти Польши решили построить на границе с Беларусью новый сплошной забор высотой 2,5 м.
Только в течение одних суток в Польше зафиксировали 667 попыток нелегально пересечь польско-белорусскую границу.
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