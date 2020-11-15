На границе Молдовы начались столкновения

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Между непризнанной Приднестровской молдавской республикой и Молдовой начались столкновения из-за организованного подвоза людей для голосования на выборах президента Молдовы.

Активисты фиксируют организованный подвоз избирателей, сообщает Point.md.

На пункте пропуска Варница-Бендеры пытаются препятствовать подвозу людей с ПМР.

Активисты записывают номера автомобилей. Хотят убедиться, что машины не проезжали через КПП два-три раза.

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В одной из ситуаций в схватку вмешалась полиция. Силовики сформировали границу между враждебными группами.

В Молдове 15 ноября стартовал второй тур президентских выборов, в котором соревнуются действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер-министр Мая Санду.