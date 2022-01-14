На Горбачева подали в суд из-за гибели литовцев во время штурма телебашни 30 лет назад

Против бывшего президента СССР в Литве подали гражданский иск за события 30-летней давности. Фото: УНИАН.

От имени близких четырех погибших в событиях 13 января 1991 года в Литве подан гражданский иск о привлечении к ответственности бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева.

Об этом сообщает литовское национальное телерадиовещание LRT.

Гражданский иск подан от имени шести человек, близких погибших во время штурма Литовского центра радио и телевидения и Вильнюсской телебашни.

"Истцы заявили, что собрали для суда доказательства, доказывающие, что тогдашний президент СССР М. Горбачев, являясь главнокомандующим Вооруженными силами СССР, 11-13 января 1991 года контролировал армию, однако не предпринял шагов для прекращения агрессии", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия ликвидировала организацию, реабилитировавшую жертв политрепрессий в СССР

По словам одного из истцов Робертаса Повилайтиса, иск в Вильнюсский городской суд подан в ночь на 13 января. Именно в этот день тридцать лет назад СССР начал штурм.

"Уголовный процесс, в котором осуждена часть организаторов и исполнителей убийств, очень важен, однако без оценки ответственности руководства высшего ранга, торжество закона не будет полным", - говорит Повилайтис.

В ночь на 13 января 1991 года во время штурма военными Советского Союза Вильнюсской телебашни погибли 14 человек. Из-за преступлений против человечности и военных преступлений по делу о событиях 13 января 1991 было осуждено 67 бывших советских солдат и офицеров.

В Литве советские танки и военные 13 января 1991 начали стрелять в невооруженных людей и захватили телебашню в Вильнюсе. Погибли 14 литовцев, сотни ранили.

За год до этого Верховный Совет Литовской ССР принял акт "О восстановлении независимого Литовского государства" и отменил конституцию СССР. Первой из республик объявила о выходе из Союза. Съезд народных депутатов СССР объявил эти решения незаконными. Советский Союз использовал экономическое и политическое давление. Когда этого не удалось, советские военные вышли на улицы с оружием и техникой.