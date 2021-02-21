На Филиппинах эвакуировали более 50 000 жителей

В нескольких провинциях Филиппин эвакуировали 51 тысячу жителей из-за надвигающегося шторма "Дуцзюань". Ожидается, что он обрушится на побережье Филиппин 22 февраля.

Об этом сообщает Xinhua. Власти не исключают, что шторм ослабнет до тропической депрессии до выхода на сушу. В 19:00 по местному времени (13:00 по Киеву) эпицентр стихии находился в 275 км к востоку от города Суригао (провинция Северный Суригао). Тогда шторм двигался на северо-запад со скоростью 25 км/ч.

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Отмечается, что скорость ветра шторма при этом достигала 18 м/с с порывами до 22 м/с.

В результате экстремальных холодов в семи штатах США погибли не менее 58 человек. Больше всего жертв в Техасе и их число может увеличиться.