На фабрике изготавливали матрасы из грязных использованных масок для лица

Фото: India Today

В индийском штате Махараштра фабрика производила матрасы с грязных использованных защитных масок. Нарушителей выявила полиция.

Вместо хлопка или других материалов, работники собирали маски и наполняли ими матрасы, пишет India Today.

В местности, где расположена фабрика, наблюдается резкая вспышка коронавируса. В здании обнаружили горы использованных масок. Их сожгли.

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Против владельца фабрики возбудили уголовное дело.

Объемы производства защитных масок значительно выросли с начала пандемии. В то же время увеличилась нагрузка на систему управления отходами.

Только за период с июня по сентябрь 2020 в связи с коронавируса было утилизировано более 18 тыс. тонн биомедицинских отходов - перчаток и масок для лица.

45-й президент США Дональд Трамп хочет переименовать одну из американских вакцин от коронавируса в свою честь. Препарат предлагает назвать "Трампцина".