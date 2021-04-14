 
Ексклюзивы
1/5
Какими знаниями должны обладать дети перед поступлением в школу
Какими знаниями должны обладать дети перед поступлением в школу
Просмотров: 99
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом - эксперт
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом - эксперт
Просмотров: 288
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1071
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 504
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 99
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 738
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 477
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1539
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4329
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Фото
Все фото
3
3
3
6
7
На фабрике изготавливали матрасы из грязных использованных масок для лица
На фабрике изготавливали матрасы из грязных использованных масок для лица
Огненная ДТП. В Египте 20 человек сгорели заживо в автобусе
Огненная ДТП. В Египте 20 человек сгорели заживо в автобусе
У модели Playboy украли крупнейшего в мире кролика
У модели Playboy украли крупнейшего в мире кролика
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
В Испании школьные уроки решили проводить на пляже
В Испании школьные уроки решили проводить на пляже
Видео
Все видео
"Открой задницу": в голосовом помощнике Tesla нашли забавную команду
"Открой задницу": в голосовом помощнике Tesla нашли забавную команду
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Ученые превратили паутину в музыку
Ученые превратили паутину в музыку
Женщину приговорили к штрафу, потому что намеренно кашляла в магазине
Женщину приговорили к штрафу, потому что намеренно кашляла в магазине
Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры
Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры
Интервью
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1071
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 738
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 864
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2988
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 792
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 702
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
среда, 14 апреля 2021 16:31

На фабрике изготавливали матрасы из грязных использованных масок для лица
3

  Комментировать

В Индии изготавливали матрасы с грязных защитных масок.
Фото: India Today
В Индии изготавливали матрасы с грязных защитных масок.
В Индии изготавливали матрасы с грязных защитных масок.

В индийском штате Махараштра фабрика производила матрасы с грязных использованных защитных масок. Нарушителей выявила полиция.

Вместо хлопка или других материалов, работники собирали маски и наполняли ими матрасы, пишет India Today.

В местности, где расположена фабрика, наблюдается резкая вспышка коронавируса. В здании обнаружили горы использованных масок. Их сожгли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Через коронавирус смертность полгода превышает рождаемость

Против владельца фабрики возбудили уголовное дело.

Объемы производства защитных масок значительно выросли с начала пандемии. В то же время увеличилась нагрузка на систему управления отходами.

Только за период с июня по сентябрь 2020 в связи с коронавируса было утилизировано более 18 тыс. тонн биомедицинских отходов - перчаток и масок для лица.

45-й президент США Дональд Трамп хочет переименовать одну из американских вакцин от коронавируса в свою честь. Препарат предлагает назвать "Трампцина".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На фабрике изготавливали матрасы из грязных использованных масок для лица». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
апреля

От взрыва корабль весом 4 тыс. тонн выбросило на берег

Черная воскресенье: люди думали, что наступил конец света

Американцы усилили 2600 вьетнамских сирот

Самое читаемое
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 13455
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 9801
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+)
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+) Просмотров: 7245
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
6
 Просмотров: 7083
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
4
 Просмотров: 6075
Мир
Первая страна Европы полностью отказалась от использования вакцины AstraZeneca
Первая страна Европы полностью отказалась от использования вакцины AstraZeneca Просмотров: 297
Министры 3 европейских стран едут в Киев из-за российской угрозы
Министры 3 европейских стран едут в Киев из-за российской угрозы Просмотров: 234
У одного из первых христианских монастырей обнаружили захоронение
У одного из первых христианских монастырей обнаружили захоронение Просмотров: 108
От золотых шпилек до марихуаны: как в мире поощряют вакцинироваться
От золотых шпилек до марихуаны: как в мире поощряют вакцинироваться Просмотров: 90
Обострение на Донбассе: Евросоюз планирует новые санкции против России
Обострение на Донбассе: Евросоюз планирует новые санкции против России Просмотров: 153
Больше всего комментируют
14
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
5
РФ обвиняют в причастности к похищению экс-судьи Чауса
5
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
4
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 17
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть