На фабрике фейерверков произошел мощный взрыв: много погибших

В Индии произошел взрыв на фабрике по производству фейерверков.
В результате погибли минимум 16 человек, около 20 пострадали. Об этом сообщает Times of India.
Взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники фабрики начали смешивать химические материалы.
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Здание фабрики практически разрушеноа.
На месте взрыва работали более 10 пожарных команд. Пострадавших доставили в больницу.
В Хатаинськом районе Баку произошел взрыв на складе пиротехнических изделий радиозавода, который подчинен Министерству оборонной промышленности Азербайджана.
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