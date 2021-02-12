На фабрике фейерверков произошел мощный взрыв: много погибших

Последствия взрыва на фабрике. Фото: ANI

В Индии произошел взрыв на фабрике по производству фейерверков.

В результате погибли минимум 16 человек, около 20 пострадали. Об этом сообщает Times of India.

Взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники фабрики начали смешивать химические материалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китайские петарды взрываются в руках

Здание фабрики практически разрушеноа.

На месте взрыва работали более 10 пожарных команд. Пострадавших доставили в больницу.

В Хатаинськом районе Баку произошел взрыв на складе пиротехнических изделий радиозавода, который подчинен Министерству оборонной промышленности Азербайджана.