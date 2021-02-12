На фабрике фейерверков произошел мощный взрыв: много погибших

 
Ексклюзивы
1/5
Позволяют ли электронные дневники контролировать успеваемость школьников
Позволяют ли электронные дневники контролировать успеваемость школьников
Просмотров: 135
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 99
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 2880
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 126
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 225
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 828
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 171
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 324
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1287
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 414
Фото
Все фото
7
10
5
5
3
Торнадо пронесся по городу. Есть пострадавшие
Торнадо пронесся по городу. Есть пострадавшие
Влюбилась в мужчину, который старше нее на 51 год
Влюбилась в мужчину, который старше нее на 51 год
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
Коала за рулем: животное спровоцировало ДТП с участием 5 автомобилей
Коала за рулем: животное спровоцировало ДТП с участием 5 автомобилей
Металлист сделал гитару со скелета умершего дяди ради &quot;почтения памяти&quot;
Металлист сделал гитару со скелета умершего дяди ради "почтения памяти"
Видео
Все видео
"Вы хотя бы не кот": политик оконфузился во время видеоконференции
"Вы хотя бы не кот": политик оконфузился во время видеоконференции
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 171
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 324
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1287
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 441
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 495
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 февраля 2021
Просмотров: 180
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз
Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос: – Яшенько, тобі час додому! Хлопчик задирає голову: ...
пятница, 12 февраля 2021 21:47

На фабрике фейерверков произошел мощный взрыв: много погибших

  Комментировать
На фабрике фейерверков произошел мощный взрыв: много погибших
Последствия взрыва на фабрике. Фото: ANI

В Индии произошел взрыв на фабрике по производству фейерверков.

В результате погибли минимум 16 человек, около 20 пострадали. Об этом сообщает Times of India.

Взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники фабрики начали смешивать химические материалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китайские петарды взрываются в руках

Здание фабрики практически разрушеноа.

На месте взрыва работали более 10 пожарных команд. Пострадавших доставили в больницу.

В Хатаинськом районе Баку произошел взрыв на складе пиротехнических изделий радиозавода, который подчинен Министерству оборонной промышленности Азербайджана.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На фабрике фейерверков произошел мощный взрыв: много погибших». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

Последний император отрекся от престола

Милошевич предстал перед судом

Самое читаемое
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 65981
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 57366
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
11
 Просмотров: 11835
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 9360
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
5
 Просмотров: 8577
Мир
Лукашенко планирует запретить массовые протесты на законодательном уровне
Лукашенко планирует запретить массовые протесты на законодательном уровне Просмотров: 225
Стивен Кинг отдал школьникам $6,5 тыс.
Стивен Кинг отдал школьникам $6,5 тыс. Просмотров: 90
Мужчина звонил Байдену и угрожал отрезать ему голову
Мужчина звонил Байдену и угрожал отрезать ему голову Просмотров: 261
"Вы хотя бы не кот": политик оконфузился во время видеоконференции
"Вы хотя бы не кот": политик оконфузился во время видеоконференции
 Просмотров: 396
Неизвестные похитили похоронный фургон с трупом внутри
Неизвестные похитили похоронный фургон с трупом внутри Просмотров: 351
Больше всего комментируют
8
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
4
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
1
Мужчина избил школьника до сотрясения мозга
1
Выяснили, где соратник Медведчука взял деньги на покупку телеканалов
Голосов: 40
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть