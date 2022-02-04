На Эвересте аномально быстро растаял 2000-летний ледник

Ледник Хумбу растаял в течение 25 лет. Фото: babel.ua

На самой высокой горе мира Эверест растаял ее самый высокий ледник Хумбу. Это произошло из-за изменения климата.

Такой вывод сделала группа ученых-исследователей, пишет журнал NPJ Climate and Atmospheric Science.

В 2019 году группа исследователей посетила ледник и собрала образцы из его ядра. Они установили две самые высокие в мире метеостанции, чтобы понять, влияет ли глобальное потепление на наиболее отдаленные ледники.

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Результаты подтвердили, что изменение климата по вине человека не только достигло самых высоких точек на Земле, но и нарушило критический баланс, который обеспечивают заснеженные поверхности.

Как только ледник обнажился, он потерял около 55 метров за четверть века. Он превратился из снежного покрова в преимущественно лед. Это превращение означает, что ледник больше не может отражать солнечное излучение, что ускоряет его таяние.

Это ускорение может привести к ухудшению климатических последствий, в частности, к частым лавинам и высыханию источников воды, от которых зависит жизнь 1,6 млрд человек, проживающих у горных хребтов. Ускоренное таяние также усложнит проведение экспедиций на Эвересте.

В Гренландии 21 декабря зафиксирована аномально высокая температура +8,3°С. Для таких высоких широт – это настоящая аномалия. Особенно с учетом холодного периода года и того факта, что в Гренландии царит полярная ночь. Таяние льда в Гренландии повлекло за собой повышение уровня воды в мире на 1,2 см. Ледяной щит Гренландии потерял около 4700 гигатонн льда с начала измерений в апреле 2002 года. Этого достаточно, чтобы погрузить США на 0,5 м под воду. Особенно быстро лед тает на западном побережье Гренландии. Это свидетельствует об ускорении темпов глобального потепления.