На элитной яхте обнаружили 2 т кокаина

Обнаруженный кокаин оценивается в $ 220 млн. Фото: NCA

В море возле английского Плимута британские правоохранители перехватили элитную яхту под флагом Ямайки с более 2 т кокаина.

Яхта Kahu направлялась из Карибского моря. Ее остановили в четверг в 129 км от берега в международных водах, сообщает BBC.

Изъятый ​​кокаин оценивается в около 160 млн фунтов стерлингов. Это около $ 220 млн.

Правоохранители задержали шестерых граждан Никарагуа и одного британца. Им от 24 до 49 лет, сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью. Им объявили подозрение в наркоторговле и поместили под стражу.

Операцию провели благодаря сотрудничеству британских ведомств с австралийскими. Те определенное время отслеживали преступников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В порту перехватили партию кокаина, которую прятали в контейнере с бананами

Правоохранители предполагают, что кокаин планировали сбывать на территории Великобритании.

В Одесском порту правоохранители обнаружили почти 60 кг кокаина на $10 млн 15 августа. Это вторая партия наркотика, которую должны были получить задержанные участники всемирно известной преступной организации "Ндранґета", сообщили в пресс служба МВД.