На Черноморском побережье произошло сильное землетрясение

В Турции произошло сильное землетрясение. Фото: korrespondent.net

Недалеко от Стамбула произошло землетрясение с магнитудой 4,6 балла.

В районе населенного пункта Хендек провинции Бурса произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Произошло несколько сильных землетрясений

"Эпицентр подземных толчков был на глубине 7 км. Информации о пострадавших и значительных разрушений нет", - говорится в сообщении.

В Перу произошло землетрясение магнитудой 8 баллов. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 115 км в 80 км на юго-восток от района Лагунас, примерно в 190 км на восток от города Мойобамба.